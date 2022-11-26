وكيل "الشؤون الإسلامية" يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس المركز الإسلامي الأرجنتيني

عقد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عواد بن سبتي العنزي؛ أمس، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس المركز الإسلامي الأرجنتيني فابيان عنقا؛ بحضور نائبه، والأمين العام، والمشرف على برامج المركز، وأعضاء مجلس الإدارة، والوفد السعودي المرافق للوكيل.
وتناولت الجلسة مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والمركز وتقديم الخدمات والمساعدات لدعم المركز والجالية المسلمة، ومنها توفير نسخ من المصاحف المترجمة للغة الإسبانية، وتنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور.
واستعرضت الجلسة تعزيز أوجه التعاون بإقامة الأنشطة الدعوية وتنفيذ برنامج الإمامة في رمضان، وتقديم الانشطة الثقافية وإقامة المحاضرات والندوات، والاستفادة من تجربة المملكة في تحصين شباب الجالية من الأفكار المنحرفة والمتطرفة، ونشر الوسطية والاعتدال.
بدوره، ثمّن رئيس المركز الإسلامي، الزيارة الرسمية التي يقوم بها وكيل الشؤون الإسلامية لجمهورية الأرجنتين، التي تعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرص المملكة على تفقد أوضاع المسلمين والاهتمام بهم، مقدماً شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسعيها الدؤوبة في العناية بكل ما يخدم المسلمين بالعالم.
وعقب الجلسة، تجوّل وكيل الشؤون الإسلامية بمرافق المركز وأقسامه مستمعاً لشرحٍ مفصلٍ عن خدماته التي يقدمها لمسلمي الأرجنتين.
وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.