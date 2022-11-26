وكيل "الشؤون الإسلامية" يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس المركز الإسلامي الأرجنتيني

بدوره، ثمّن رئيس المركز الإسلامي، الزيارة الرسمية التي يقوم بها وكيل الشؤون الإسلامية لجمهورية الأرجنتين، التي تعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرص المملكة على تفقد أوضاع المسلمين والاهتمام بهم، مقدماً شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسعيها الدؤوبة في العناية بكل ما يخدم المسلمين بالعالم.