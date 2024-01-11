التعاون الإسلامي: العالم يواجه تحديات متعددة تتطلب توطيد الحوار والتفاهم

جاء ذلك في كلمة وجّهها الأمين العام إلى الملتقى الرابع للمؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم الذي ينظمه منتدى أبوظبي للسلم بالتعاون مع حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في نواكشوط في الفترة 9 إلى 11 يناير 2024.