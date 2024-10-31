"ممطرة ثانية" تُوَافقه بمعظم المناطق.. "الحصيني": السماك "غارز ذنبه في برد"!

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس في لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن أجواء المملكة تُزامن المنزلة الثانية من منازل "الوسم" وهو "السماك" وأيامه 13 يومًا؛ مشيرًا إلى أن "السماك" هو النجم الخامس من نجوم الخريف وآخر النجوم الشامية، وتزداد فيه برودة الأجواء ليلًا، وتخف الحرارة نسبيًّا نهارًا، وهو غزير المطر إن قدّر الله فيه أمطارًا، وتقل فيه الرغبة في شرب الماء لازدياد البرودة مع تقدم الأيام.