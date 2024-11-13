إطلاق منصة لتداول أرصدة الكربون الطوعي بمشاركة 23 شركة سعودية ودولية

كما نظّمت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية تعاملات افتتاحية على شكل مزاد على أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون عالية الجودة؛ فيما شاركت في إطلاق المنصة 23 شركة سعودية ودولية هي: (إنيرجروب المحدودة، أرامكو للتجارة، ألفا ستار، البحر الأحمر الدولية، البنك الأهلي السعودي، بنك الخليج الدولي، البنك السعودي الأول، جولف السعودية، سابك، سوكار، شركة أسمنت المنطقة الشرقية، شركة أسمنت اليمامة، شركة أسمنت ينبع، الشركة السعودية للكهرباء، صندوق الاستثمارات العامة، طيران ناس، فاليتيرا، ولوبريف- أرامكو السعودية لزيوت الأساس، مصنع قمة السعودية للبلاستيك، معادن، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مجموعة SCB، الهيئة العامة للطيران المدني)، وبلغ سعر المقاصة (التسوية) في مزاد السلة الأساسية 37.5 ريالًا سعوديًّا لكل من أرصدة الكربون.