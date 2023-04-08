تنفيذ أكثر من ألفَيْ جولة رقابية لمكافحة آفات الصحة العامة بسكاكا

وأوضح المتحدّث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن الحملات تستهدف القضاءَ على الكلاب الضالّة، ومكافحة البعوض والذباب والحشرات الناقلة للأمراض، وتعقيم وتطهير الشوارع والأحياء وحاويات النفايات والمستنقعات، وبؤر توالد الحشرات، بمشاركة 9 فرق للمكافحة مزوّدة بالمعدات وأحدث تجهيزات الرش الآلي للمبيدات، وفرقتين للرصد والاستكشاف، و38 كادرًا فنيًّا، و4 سيارات، مشيرًا إلى معالجة وإغلاق 97 بلاغًا واردًا.