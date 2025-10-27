عن مبادرة الاستثمار التاسعة.. "الجبر": الرياض تصنع المستقبل وتقود التحول العالمي

تختتم الكاتبة بأن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمبادرة تمثل رسالة قيادة عالمية، مؤكدة أن الرياض باتت مختبرًا لأفكار ما بعد الاقتصاد التقليدي، وأن "المستقبل لا يُنتظر بل يُصنع"، وهي الرسالة التي تبعثها المملكة للعالم كل عام من قلب عاصمتها.