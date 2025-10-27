عن مبادرة الاستثمار التاسعة.. "الجبر": الرياض تصنع المستقبل وتقود التحول العالمي

في افتتاحية صحيفة الرياض بعنوان «مستقبل العالم»، تؤكد الكاتبة الصحفية نوال الجبر أن المملكة لم تعد تنتظر المستقبل، بل تصنعه برؤية واعية وشجاعة تقود التحول العالمي.
تقول الجبر: "تنطلق اليوم النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، لتجدد المملكة التزامها بفلسفة باتت عنوانًا لعصرها، حيث يتحول الفكر إلى سياسات، والطموح إلى أفق عالمي يعاد تشكيله من قلب الرياض."
توضح الكاتبة أن المبادرة لم تعد مجرد تجمع اقتصادي، بل منصة فكرية تستشرف ملامح العالم المقبل، وتعيد تعريف الاستثمار كأداة لتقدم الإنسان، لا مجرد ربح مالي. "المملكة لم تعد تتابع التحولات، بل تشارك في صناعتها."
وترى الجبر أن روح رؤية 2030 تتجلى في هذا الحدث، حيث يتقاطع الاقتصاد بالتقنية والابتكار والفكر الإنساني لصناعة نموذج استثماري يوازن بين النمو والعدالة، وبين التقنية والإنسانية.
تختتم الكاتبة بأن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمبادرة تمثل رسالة قيادة عالمية، مؤكدة أن الرياض باتت مختبرًا لأفكار ما بعد الاقتصاد التقليدي، وأن "المستقبل لا يُنتظر بل يُصنع"، وهي الرسالة التي تبعثها المملكة للعالم كل عام من قلب عاصمتها.