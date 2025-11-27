ديوان المظالم يصدر مجموعة مبادئ المحكمة الإدارية العليا

ويأتي إصدار هذه المجموعتين الجديدة، وما سبقها من مجموعات قضائية متخصصة، استنادًا إلى المادة (21) من نظام ديوان المظالم التي تُحدّد دور مكتب الشؤون الفنية في تصنيف الأحكام الصادرة عن محاكم الديوان ومن ثم طباعتها ونشرها في مجموعات معتمدة.