ديوان المظالم يصدر مجموعة مبادئ المحكمة الإدارية العليا

أصدر ديوان المظالم، ممثّلًا في إدارة تصنيف ونشر الأحكام بمكتب الشؤون الفنية، مجموعتي المبادئ التي قرّرتها المحكمة الإدارية العليا لعامي 1443 و1444هـ، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتطوير العمل القضائي وتوثيق مبادئه؛ بما يعزّز الشفافية، ويرفع جودة الأداء.
وتضمّ المجموعتين المبادئ القضائية التي أقرتها دوائر المحكمة الإدارية العليا في مختلف موضوعات القضاء الإداري؛ بهدف توفير مرجع منهجي يُعين المختصين والباحثين على فهم الأسس القضائية، وتحليل اتجاهات أحكام القضاء الإداري.
ويأتي إصدار هذه المجموعتين الجديدة، وما سبقها من مجموعات قضائية متخصصة، استنادًا إلى المادة (21) من نظام ديوان المظالم التي تُحدّد دور مكتب الشؤون الفنية في تصنيف الأحكام الصادرة عن محاكم الديوان ومن ثم طباعتها ونشرها في مجموعات معتمدة.