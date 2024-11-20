"أمانة الطائف" تعرض 9 مواقع استثمارية تتضمن مجمعات تجارية وطبية

ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محلات تجارية بالقطعة رقم "م 27" بمخطط وادي جليل - الأنشطة التجارية - محلات تجارية، ومدة العقد 15 سنة، بحي ضاحية الإسكان 1، على مساحة 322 مترًا مربعًا، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محلات تجارية بالقطعة رقم "م 24" بمخطط وادي جليل - الأنشطة التجارية - محلات تجارية، ومدة العقد 15 سنة، بحي ضاحية الإسكان 1، على مساحة 322 مترًا مربعًا.