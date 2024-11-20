"أمانة الطائف" تعرض 9 مواقع استثمارية تتضمن مجمعات تجارية وطبية

طرحت أمانة الطائف، العديد من المواقع الاستثمارية بمخطط وادي جليل، شمال المحافظة على القطاع الخاص، لإقامة مجمعات تجارية ومحطات وقود ومجمعات طبية وأسواق مركزية.
يأتي ذلك ضمن جهودها لدعم مخططات المنح وضاحية الإسكان بالمرافق التجارية والخدمية التي تعزز التنمية في هذا المحور من المدينة، والذي يعد من المحاور الحيوية الحديثة والجاذبة للسكان.
ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على تفاصيل هذه الفرصة الاستثمارية عبر منصة "فرص"، البوابة الموحدة للاستثمار في المدن السعودية.
ويمكن لرواد الأعمال الراغبين في تقديم عروضهم استلام المنافسات عن طريق المنصة، وأيضًا معرفة آخر موعد لشراء كراسة الشروط والمواصفات واستلام الاستفسارات وفتح المظاريف لهذه المشاريع الاستثمارية المطروحة.
وتشمل العروض إنشاء وتشغيل وصيانة محطة وقود بالقطعة رقم "م 207" بمخطط وادي جليل - الأنشطة التجارية - محطة وقود وملحقاتها - محطة محروقات فئة "أ"، ومدة العقد 25 سنة بحي ضاحية الإسكان 1، وعلى مساحة 28037 مترًا مربعًا.
ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري ومستودعات بالقطعة رقم 205 بوادي جليل - الأنشطة التجارية – مجمع ومحلات تجارية، ومدة العقد 25 سنة، بحي جليل، وعلى مساحة 16234 مترًا مربعًا.
ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع طبي بالقطعة رقم "م 155" بوادي جليل - الأنشطة الصحية - الخدمات الطبية - مجمع طبي، ومدة العقد 25 سنة ، بحي ضاحية الإسكان 1، على مساحة 670 مترًا مربعًا.
إضافة إلى مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع "هايبر ماركت" بالقطعة رقم "م 93" بمخطط وادي جليل - الأنشطة التجارية - أنشطة تجارة المواد الغذائية - سوق مركزي، ومدة العقد 25 سنة، بحي ضاحية الإسكان 1، على مساحة 22023 مترًا مربعًا.
وأيضًا، مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع هايبر ماركت بالقطعة رقم "م 92" بمخطط وادي جليل - الأنشطة التجارية - محلات تجارية - سوق مركزي، ومدة العقد 25 سنة، بحي ضاحية الإسكان 1، على مساحة 17537 مترًا مربعًا.
ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع محلات تجارية بالقطعة رقم "م 40" بمخطط وادي جليل - الأنشطة التجارية - محلات تجارية، ومدة العقد 20 سنة، بحي ضاحية الإسكان 1، على مساحة 4065 مترًا مربعًا.
ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محلات تجارية بالقطعة رقم "م 27" بمخطط وادي جليل - الأنشطة التجارية - محلات تجارية، ومدة العقد 15 سنة، بحي ضاحية الإسكان 1، على مساحة 322 مترًا مربعًا، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محلات تجارية بالقطعة رقم "م 24" بمخطط وادي جليل - الأنشطة التجارية - محلات تجارية، ومدة العقد 15 سنة، بحي ضاحية الإسكان 1، على مساحة 322 مترًا مربعًا.
ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محلات تجارية بالقطعة رقم "م 10" بمخطط وادي جليل - الأنشطة التجارية - محلات تجارية، ومدة العقد 15 سنة، بحي ضاحية الإسكان 1، على مساحة 1596 مترًا مربعًا.