فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية روسيا ويبحثان تعزيز علاقات البلدين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية اليوم، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، بالعاصمة الروسية موسكو.