44 متحدثًا و25 ورشة عمل.. مؤتمر الطب التجميلي ينطلق بالرياض

ويضم المؤتمر أكثر من 25 محاضرة وورش عمل خاصة في أحدث التقنيات والإجراءات التجميلية في العالم من خلال متحدثين من أمريكا، وأوروبا، ومصر، والإمارات بالإضافة إلى السعودية، ويستهدف تطوير وتنمية المعلومات في مجال الطب التجميلي لجميع المهتمين والممارسين الصحيين في هذا المجال.