44 متحدثًا و25 ورشة عمل.. مؤتمر الطب التجميلي ينطلق بالرياض

ينطلق اليوم الجمعة أول مؤتمر متخصص في الطب التجميلي بتنظيم من الجمعية العلمية للطب التجميلي، بمشاركة 44 متحدثًا محلياً وعالمياً من أساتذة وعلماء متخصصين في مجال التجميل من أمريكا وأوروبا والسعودية، ويستمر لمدة يومين في فندق فيرمونت الرياض.
ويضم المؤتمر أكثر من 25 محاضرة وورش عمل خاصة في أحدث التقنيات والإجراءات التجميلية في العالم من خلال متحدثين من أمريكا، وأوروبا، ومصر، والإمارات بالإضافة إلى السعودية، ويستهدف تطوير وتنمية المعلومات في مجال الطب التجميلي لجميع المهتمين والممارسين الصحيين في هذا المجال.
وينعقد المؤتمر تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع عدد ساعات تعليمية قدرها 16 ساعة، ويستهدف أطباء التجميل والممارسين الصحيين في هذا المجال، بالإضافة إلى طلاب وطالبات الطب المهتمين في هذا التخصص.
كما يتضمن المؤتمر عدد ثمان ورش عمل في أحدث تقنيات التجميل في العالم، بالإضافة إلى محاضرات عملية من أطباء من مختلف دول العالم.