"أيقونة الإنتاج الزراعي".. ملايين الأشجار تُثمِر بتبوك حاملةً الخيرَ للمملكة

ووفق آخر إحصائية أصدرتها الوزارة: تحتضن المنطقة 14500 مزرعة، و1,580,575 شجرة عنب، و834,358 نخلة، فيما يقع محصول القمح على مساحة 15 ألف هكتار، والأعلاف الخضراء بمساحة 27,200 هكتار، فيما يصل عدد أشجار الزيتون إلى 1,300,000 شجرة، وعدد أشجار الرمان 80,000 شجرة، والمانجو 58,000 شجرة، و90,000 شجرة حمضيات، وأما اللوزيات فتصل إلى 1,485,400 شجرة، و9850 بيتًا محميًّا، فيما تصل مساحة الخضار المكشوفة المتنوعة إلى 50,000 هكتار.