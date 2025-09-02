طلاب من 55 دولة يجتمعون في رحاب جامعة الفيصل لتجربة تعليمية عالمية

وأكد الدكتور محمد آل هيازع رئيس جامعة الفيصل، أن الجامعة تفخر بكونها صرحاً علمياً رائداً يعمل وفق أعلى المعايير الأكاديمية العالمية، ويسعى لتقديم تعليم نوعي يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويستند إلى البحث العلمي والإبداع. وأشار إلى أن هذا الجهد يأتي مستنيراً برؤية القيادة الرشيدة التي جعلت التعليم والمعرفة ركيزة أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.