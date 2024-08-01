"الداخلية" تقيم معرضًا للتعريف بالمادة 75 من نظام المرور بجدة

أقامت وزارة الداخلية معرضًا توعويًا لتعزيز السلامة المرورية والالتزام بقواعد السير على الطرق لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات، خلال الفترة 25 - 29 المحرم 1446هـ الموافق 31 يوليو حتى 4 أغسطس 2024 م، بمجمع ردسي مول في محافظة جدة، بمشاركة إمارة مكة المكرمة والأمن العام ممثلًا في الإدارة العامة للمرور والمركز الوطني للعمليات الأمنية والإدارة العامة للخدمات الطبية ومنصة أبشر.
وتستعرض الوزارة للزوار تطبيقات الذكاء الاصطناعي وخدماتها الإلكترونية، والتعريف بآلية تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة (50%)، والمادة (75) من نظام المرور، والتوعية بأبرز مسببات الحوادث على الطرقات، وحث قائدي المركبات على الالتزام بالقوانين والأنظمة لقيادة آمنة دون أضرار بشرية ومادية.