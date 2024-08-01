"الداخلية" تقيم معرضًا للتعريف بالمادة 75 من نظام المرور بجدة

أقامت وزارة الداخلية معرضًا توعويًا لتعزيز السلامة المرورية والالتزام بقواعد السير على الطرق لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات، خلال الفترة 25 - 29 المحرم 1446هـ الموافق 31 يوليو حتى 4 أغسطس 2024 م، بمجمع ردسي مول في محافظة جدة، بمشاركة إمارة مكة المكرمة والأمن العام ممثلًا في الإدارة العامة للمرور والمركز الوطني للعمليات الأمنية والإدارة العامة للخدمات الطبية ومنصة أبشر.