الملك عبدالعزيز.. لمحاتٌ من اعتزازه بالعِلم زمن التوحيد

ومن بين ثنايا كلمة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- الحاضرة في الذاكرة الوطنية التي ألقاها عام 1350هـ/1931م في حفل تخرج طلاب المعهد العلمي السعودي، نستقرئ جوانب من شخصيته الملهمة؛ إذ قال -رحمه الله-: "أبنائي من كان منكم من بيت رفيع، فليحرص على ألا يكون سببًا في خفضه، ومن كان من بيت آخر، فليبنِ لنفسه مجدًا، فقد منّ الله عليكم، وأرشدكم إلى طرق الخير، فاعلموا إنّا لعملكم منتظرون والله ولي التوفيق"، ثم واصل -رحمه الله- حديثه إليهم بصفته المعلم والقدوة: "أيها الأبناء، إنكم أول ثمرة من غرسنا الذي غرسناه في المعهد، فاعرفوا قدر ما تلقيتموه فيه من العلم، واعلموا أن العلم بلا عمل، كشجرة بلا ثمر، وأن العلم كما يكون عونًا لصاحبه، يكون عونًا عليه، وليس من يعلم كمن لا يعلم، قليل من العلم يبارك فيه خير من كثير لا يبارك فيه، والبركة في العمل".