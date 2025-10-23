أمير تبوك ‎يهنئ سماحة الشيخ الدكتور صالح الفوزان بمناسبة تعيينه مفتياً عاماً للمملكة

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، التهنئة لسماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية ورئيسًا لهيئة كبار العلماء ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه مساء اليوم بسماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ، معرباً سموه خلاله عن خالص التهاني والتبريكات لسماحة الشيخ الدكتور صالح الفوزان بهذا التعيين ،سائلاً سموه الله تعالى أن يوفّق سماحة الشيخ صالح الفوزان ويعينه ويسدده في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها ورخاءها في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله -
من جانبه، شكر سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان سمو أمير منطقة تبوك على تهنئته الكريمة ومشاعره النبيلة، سائلاً الله أن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد.