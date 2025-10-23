أمير تبوك ‎يهنئ سماحة الشيخ الدكتور صالح الفوزان بمناسبة تعيينه مفتياً عاماً للمملكة

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه مساء اليوم بسماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ، معرباً سموه خلاله عن خالص التهاني والتبريكات لسماحة الشيخ الدكتور صالح الفوزان بهذا التعيين ،سائلاً سموه الله تعالى أن يوفّق سماحة الشيخ صالح الفوزان ويعينه ويسدده في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها ورخاءها في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله -