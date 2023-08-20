"مسك" تواصل رحلة تمكين الشباب السعودي في الباحة نهاية الشهر الجاري

تنظم مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023م، فعالية "جولة مسك" في مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.
وتأتي هذه النسخة من "جولة مسك" في إطار فعاليات برامج ومبادرات مؤسسة محمد بن سلمان، حيث ستُقام خلالها 4 جلسات حوارية لمسارات مسك الأربعة (مسك القادة ومسك الريادة ومسك المهارات ومسك للمجتمع) بمشاركة رؤساء تنفيذيين ورواد أعمال وأصحاب التجارب المُلهمة.
وستُقدم الجولة لشباب وفتيات منطقة الباحة، 6 ورش عمل تفاعلية في المجالات القيادية والريادية والمهنية والإبداعية، ومساحة مخصصة للتطوير المهني؛ لدعم وتمكين الخريجين والخريجات من بناء وتطوير مسيرتهم المهنية، كما ستُعرّف الجولة بفرص التمكين للجيل الواعد وما توفره مؤسسة "مسك" وجهاتها التابعة من برامج ومبادرات تمكينية، من خلال الأجنحة التعريفية المصاحبة التي تهدف إلى بناء مجتمع شبابي تفاعلي وطموح.
وستعقد ضمن "جولة مسك" المناظرة الختامية لبرنامج صوت الشباب الذي يهدف إلى استقطاب الطاقات الشبابية من جميع أنحاء المملكة، وإشراكهم في رحلة إثرائية تُفعّل دورهم كمواطنين فاعلين ومؤثرين وقادرين على بناء مستقبلٍ واعد، حيث يسعى البرنامج إلى تمكين مجتمع الشباب من أُسس الحوار والتواصل والتفكير النقدي وبناء الحجج، وتأهيل الشباب والفتيات للمنافسة النهائية وخوض مناظرة أمام صُناع القرار؛ لمناقشة موضوعات تهتم بشؤون الشباب في القطاع غير الربحي.
وللمزيد من التفاصيل، ولحضور فعالية جولة مسك في الباحة، يُمكن إتمام عملية التسجيل من خلال الرابط: https://hub.misk.org.sa/ar/events/roadshow/misk-tour-albahah/