"مسك" تواصل رحلة تمكين الشباب السعودي في الباحة نهاية الشهر الجاري

وستعقد ضمن "جولة مسك" المناظرة الختامية لبرنامج صوت الشباب الذي يهدف إلى استقطاب الطاقات الشبابية من جميع أنحاء المملكة، وإشراكهم في رحلة إثرائية تُفعّل دورهم كمواطنين فاعلين ومؤثرين وقادرين على بناء مستقبلٍ واعد، حيث يسعى البرنامج إلى تمكين مجتمع الشباب من أُسس الحوار والتواصل والتفكير النقدي وبناء الحجج، وتأهيل الشباب والفتيات للمنافسة النهائية وخوض مناظرة أمام صُناع القرار؛ لمناقشة موضوعات تهتم بشؤون الشباب في القطاع غير الربحي.