رئيس جامعة الملك سعود يفتتح مؤتمرًا للتعليم المنافس ويكرّم الفائزين بجائزة "جستن"

تحت رعاية رئيس مجلس إدارة جامعة الملك سعود الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، افتتح رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور علي بن محمد مسملي مؤتمر "نحو مستقبل تعليمي منافس عالمياً"، والمعرض المصاحب له، حيث استمع إلى شرح من المشاركين عن ما يقدمونه من تجارب تعليمية متميزة، كما كرم الفائزين بجائزة الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن" للتميّز في دورتها الخامسة، وذلك في إطار دعم الجمعية لثقافة التميّز وتحفيزًا للإبداع والابتكار في البيئة التعليمية.