محليات

شرطة رفحاء تحبط ترويج 18 كجم من الحشيش وتطيح بـ "مقيم من القبائل النازحة"

شرطة رفحاء تحبط ترويج 18 كجم من الحشيش وتطيح بـ "مقيم من القبائل النازحة"

قبضت شرطة محافظة رفحاء على مقيم من القبائل النازحة لترويجه (18) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدّر مخفية داخل مركبته، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

شرطة محافظة رفحاء

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