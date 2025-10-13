الحمادي لـ"سبق": السخرية من الأخطاء الاجتماعية سذاجة فكرية تهدد تماسك المجتمع

وأوضح "الحمادي" أن الخطأ سلوك بشري طبيعي، يقع فيه الجميع، سواء في الذنوب أو التصرفات الاجتماعية والوظيفية، مشيرًا إلى أن العصمة لا تكون إلا للأنبياء. وأضاف أن طريقة التعامل مع الخطأ تعكس وعي الفرد وثقافته، وتؤثر على جودة حياته النفسية والاجتماعية.