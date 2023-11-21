"سر فارق التوقيت في دخول الصلوات بين مكة والرياض" يكشفه "المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن فارق التوقيت في دخول الصلوات بين مدينتين غير ثابت، مشيراً إلى أن الفرق بين الرياض ومكة المكرّمة اليوم عند الفجر 23 دقيقة، والظهر 28 دقيقة، والعصر 32 دقيقة، والمغرب 33 دقيقة.