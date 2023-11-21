"سر فارق التوقيت في دخول الصلوات بين مكة والرياض" يكشفه "المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن فارق التوقيت في دخول الصلوات بين مدينتين غير ثابت، مشيراً إلى أن الفرق بين الرياض ومكة المكرّمة اليوم عند الفجر 23 دقيقة، والظهر 28 دقيقة، والعصر 32 دقيقة، والمغرب 33 دقيقة.
وعن اختلاف الفارق من 23 إلى 33 دقيقة في يوم واحد وعدم ثباته، أوضح "المسند" أن التباين في الفارق الزمني بين الصلوات اختلف (33-23=10) دقائق، وذلك لأن دائرة عرض الرياض تقع شمال دائرة عرض مكة المكرّمة.
وأضاف: "في الخريف، الليل يطول والنهار يقصر كلما اتجهنا شمالاً، لذا نجد مكة المكرّمة أطول نهاراً وأقصر ليلاً من الرياض، ولأن الليل طويل في الرياض فيكون الفجر متأخراً والغروب مبكراً، وفي مكة المكرّمة ـ نسبة للرياض ـ يكون الفجر مبكراً والغروب متأخراً من هنا جاء التباين.