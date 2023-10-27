"هيئة التخصصات الصحية" تشارك في مؤتمر المستشفيات العالمي الـ 46 بالبرتغال

ونوّه بتجربة الهيئة في ضبط مأمونية الممارسة المهنية، بالإضافة إلى نجاحاتها في برامج الدراسات العليا "شهادة البورد السعودي"، والتي تعد من أهم الشهادات الصحية في المنطقة، وخرّجت ما يزيد على 22000 ألف خريج منذ إطلاق الشهادة، كما تطرّق لجهود أكاديمية القيادة الصحية في تنمية الكفاءات القيادية وأثرها في صناعة مستقبل الرعاية الصحية، وما حققته الأكاديمية الصحية في تحديد المسار الوطني لتخطيط القوى العاملة في توطين المهن الصحية.