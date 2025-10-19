اضطرابات جوية في 4 مناطق اليوم.. أمطار متفاوتة وتحذيرات من أتربة ورياح حتى المساء

من جهتها، تتعرض منطقة عسير لحالتين جويتين متزامنتين، حيث تشير التنبيهات إلى هطول أمطار متوسطة على رجال المع ومحايل من الساعة 1 ظهرًا حتى السابعة مساءً، يصاحبها نشاط في الرياح وشبه انعدام في الرؤية وتساقط للبرد، إلى جانب احتمالية جريان السيول. كما تشمل الأمطار الخفيفة محافظات المجاردة وبارق والنماص وبلقرن وتنومة وأبها والبرك والقحمة، مع رياح نشطة وصواعق رعدية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وذلك في فترة تمتد بين الساعة 1 ظهرًا إلى 8 مساءً، باستثناء البرك والقحمة حيث تبدأ الحالة عند الساعة 3 عصرًا.