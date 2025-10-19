اضطرابات جوية في 4 مناطق اليوم.. أمطار متفاوتة وتحذيرات من أتربة ورياح حتى المساء

في تطور جديد تشهده أجواء المملكة، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات طالت 4 مناطق، تتنوع فيها التأثيرات الجوية بين أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورياح نشطة وأتربة مثارة، وسط تحذيرات من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية واضطرابات جوية تمتد حتى مساء اليوم الإثنين.
في منطقة الرياض، شملت التنبيهات محافظات الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، حيث يتوقع أن تتأثر المنطقة بأتربة مثارة بفعل رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بين 3 إلى 5 كيلومترات، وذلك ابتداءً من الساعة 11 صباحًا وحتى الخامسة مساءً.
أما منطقة جازان، فقد شهدت تنبيهات متفاوتة الشدة، حيث تتعرض محافظات الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب لأمطار متوسطة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية، إضافة إلى تساقط البرد وجريان السيول مع احتمال وقوع صواعق رعدية، وتستمر الحالة من الساعة 1 ظهرًا وحتى 8 مساءً. في حين تتعرض محافظات أخرى مثل أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، والضمد وصامطة وصبيا وصمد، وكذلك الدرب وبيش، لهطولات خفيفة مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية وتدني في مدى الرؤية، تبدأ من الثانية ظهرًا وتنتهي في الثامنة مساءً.
من جهتها، تتعرض منطقة عسير لحالتين جويتين متزامنتين، حيث تشير التنبيهات إلى هطول أمطار متوسطة على رجال المع ومحايل من الساعة 1 ظهرًا حتى السابعة مساءً، يصاحبها نشاط في الرياح وشبه انعدام في الرؤية وتساقط للبرد، إلى جانب احتمالية جريان السيول. كما تشمل الأمطار الخفيفة محافظات المجاردة وبارق والنماص وبلقرن وتنومة وأبها والبرك والقحمة، مع رياح نشطة وصواعق رعدية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وذلك في فترة تمتد بين الساعة 1 ظهرًا إلى 8 مساءً، باستثناء البرك والقحمة حيث تبدأ الحالة عند الساعة 3 عصرًا.
وفي منطقة تبوك، وتحديدًا في محافظة أملج، تتعرض الأجواء لأتربة مثارة نتيجة رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية بين 3 إلى 5 كيلومترات، وتستمر الحالة من الساعة 9 صباحًا وحتى الخامسة مساءً.