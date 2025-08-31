أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في جدة ينتظمون على مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي

انتظم أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في مدارس تعليم جدة صباح اليوم الأحد مع انطلاقة العام الدراسي 1447هـ، وسط استعدادات متكاملة هيأتها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة منذ وقت مبكر.
ورحبت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي بعودة الطلاب والطالبات، مؤكدة أن الإدارة استكملت جميع التجهيزات لانطلاقة العام الدراسي، من خلال تهيئة المباني المدرسية، وتوفير الكتب الدراسية، وتوزيع الكوادر التعليمية والإدارية، بما يضمن بداية جادة ومنضبطة، في ظل ما يشهده قطاع التعليم من دعم كبير من القيادة الرشيدة -أيّدها الله-.
وأضافت اللهيبي أن مدارس الموهوبين في جدة استقبلت أولى دفعاتها من الطلاب والطالبات ضمن مسارين متخصصين، حيث باشرت مدارس الموهوبين الثقافية استقبال طالبات أكاديمية الفنون والثقافة التي أطلقتها وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الثقافة، لتنمية المواهب وصقل المهارات في الفنون البصرية والأدائية والموسيقى. كما استقبلت مدارس الموهوبين التقنية الثانوية طلاب وطالبات الدفعة الأولى ضمن شراكة مع أكاديمية طويق، لتمكينهم من تطوير قدراتهم في مجالات التقنية المتقدمة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبرمجة.
وعلى صعيد متصل، شهدت مدارس تعليم جدة تنفيذ برامج وفعاليات ترحيبية تهدف إلى دعم انطلاقة الطلاب والطالبات بروح إيجابية، إلى جانب تعزيز القيم التربوية لديهم عبر المعرض المتنقل "تعليمنا قيم" من مدرسة سعد بن الربيع الابتدائية، الذي يركز على غرس ست قيم أساسية تشمل الانتماء للوطن، والالتزام، والأمانة، والتسامح، والعزيمة، والتعاون.
ويذكر أن تعليم جدة ينفذ خلال الأسبوع الأول عدداً من برامج التهيئة والإرشاد الموجهة للطلاب والمعلمين، تعزيزًا لجاهزية الميدان التربوي وتحقيقًا لانطلاقة دراسية حافلة بالعطاء والإنجاز.