محليات محليات

أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في جدة ينتظمون على مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي

تعليم جدة يكمل استعداداته ويستقبل دفعات جديدة من الموهوبين ضمن مسارات ثقافية وتقنية