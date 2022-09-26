"كتلة الغبار الضخمة" تتحرّك.. بدء تأثر الطائف ومكة وموجة جديدة بالشرقية والوسطى

تُظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية، تحرُّك كتلة الغبار الضخمة التي أثرت في شرق المملكة ووسطها خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتمركزها نواحي مرتفعات غرب المملكة قاطعة بذلك مئات الكيلومترات من مصدرها الرئيس "العراق".
ويبيّن ما التقطته الأقمار من صور بدء تأثر كل من الطائف ومكة المكرّمة، وأجزاءٍ من الباحة وصولاً إلى وادي الدواسر بهذه الموجة الغبارية، حيث تتسبّب في تدني مدى الرؤية الأفقية في هذه المناطق بنسب متفاوتة، وفق موقع طقس العرب.
ويُراقب المختصّون احتمالية تشكل موجة جديدة من الغبار في الأجزاء الشرقية والوسطى من المملكة، ظهر اليوم الإثنين.