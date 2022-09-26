"كتلة الغبار الضخمة" تتحرّك.. بدء تأثر الطائف ومكة وموجة جديدة بالشرقية والوسطى

ويبيّن ما التقطته الأقمار من صور بدء تأثر كل من الطائف ومكة المكرّمة، وأجزاءٍ من الباحة وصولاً إلى وادي الدواسر بهذه الموجة الغبارية، حيث تتسبّب في تدني مدى الرؤية الأفقية في هذه المناطق بنسب متفاوتة، وفق موقع طقس العرب.