"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: أمطار وسحب رعدية ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير والباحة وتبوك.
وأوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل الحالة عفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة سحبًا رعدية ممطرة على العرضيات والسيل الكبير والشفا والطائف والهدا وأضم وبني يزيد وميسان وثول ورابغ والشعيبة وجدة والليث والقنفذة والمظيلف، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
كما نبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع والحناكية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على العيص، وتشهد المنطقة أيضًا سحبًا رعدية على الرايس وينبع، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير سحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد تبوك أيضًا أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل الحالة أملج وتبوك وحالة عمار وعلقان، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.