م.الجلاجل : المجموعة تقدم للقطاع الطبي الخاص نموذجاً متفرداً يُحتذى به

وثمن أ.د.عبدالله الحربش لمعالي الوزير هذه الزيارة ، مؤكداً أنها تأتي امتداداً للدعم اللامحدود من لدن حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين للقطاع الصحي ، والشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة والقطاع الخاص ، والتي وصلت إلى مستويات عالية جداً من التعاون، في ضوء رؤية المملكة 2030 ، مضيفاً في الوقت نفسه أن وزارة الصحة تقدم كافة التسهيلات لجميع القطاعات الصحية الخاصة مع تذليل الصعوبات والمعوقات أمامها.