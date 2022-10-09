م.الجلاجل : المجموعة تقدم للقطاع الطبي الخاص نموذجاً متفرداً يُحتذى به

تفضل معالي وزير الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ، بزيارة لجناح مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية بملتقى الصحة العالمي ، والمقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 9 - 11 أكتوبر 2022 م ، بمشاركة أكثر من 250 شركة من 30 دولة، تحت شعار(التحول في القطاع الصحي )، حيث كان في استقبال معاليه الأستاذ هشام الحبيب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال والأستاذ الدكتور عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي الأول لشؤون الأطباء ، وعدداً من مسؤولي المجموعة.
حيث استمع معاليه أثناء الزيارة لشرح مفصل عن الإنجازات التي وصلت إليها المجموعة ، نحو قيادة الإبتكار في الرعاية الصحية والتحول الرقمي واسهاماتها في ذلك ، بالإضافة إلى تجربتها كأول جهة صحية خاصة في المملكة تقوم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي.
وقدم الأستاذ الدكتور عوض العُمري الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية شرحاً لمعالي الوزير عن أنشطة المجموعة في مجال التأهيل والتدريب النوعي وتعاونها مع "18" جامعة محلية وإقليمية وعالمية، بالإضافة إلى إطلاقها "27" برنامج زمالة ودبلومة، وتدشينها مركزاً للأبحاث الطبية يقدم الدعم لمسيرة البحث العلمي بمجموع جوائز تصل قيمتها "3" مليون ريال .
فيما استعرض د.عبدالوهاب العبدالوهاب الرئيس التنفيذي للتشغيل بالمجموعة مع معالي وزير الصحة المشروعات الجديدة التي تعتزم المجموعة تدشينها خلال الأعوام المقبلة والمشاريع التي يتم تشغيلها، إذ أنها تقوم حالياً بإنشاء 5 مستشفيات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية .
وقد أشاد معالي الوزير أثناء زيارته بجهود المجموعة في تقديم أميز الخدمات الصحية ، معتبراً إياها شريكاً استراتيجياً في تنفيذ الرؤية الوطنية للمملكة 2030 ، إضافة إلى قدرتها على تقديم نموذج صحي متفرد في الرعاية الصحية ، مما جعلها في مقدمة قطاعات الرعاية الصحية الخاصة ، مبدياً تطلعه بالمزيد من النجاحات لها.
وثمن أ.د.عبدالله الحربش لمعالي الوزير هذه الزيارة ، مؤكداً أنها تأتي امتداداً للدعم اللامحدود من لدن حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين للقطاع الصحي ، والشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة والقطاع الخاص ، والتي وصلت إلى مستويات عالية جداً من التعاون، في ضوء رؤية المملكة 2030 ، مضيفاً في الوقت نفسه أن وزارة الصحة تقدم كافة التسهيلات لجميع القطاعات الصحية الخاصة مع تذليل الصعوبات والمعوقات أمامها.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تشارك في منتدى القادة الذي يقام على هامش ملتقى الصحة ، حيث سيمثلها البروفيسور عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي الأول لشؤون الأطباء كمتحدثاً ضمن 29 متحدثًا عالمياً عبر خمس جلسات تفاعلية ، تتناول عدة موضوعات أبرزها رقمنة قطاع الرعاية الصحية، والوصول إلى الأدوية والتقنيات، وتمويل النظام الصحي، والقيادة والحوكمة في ضوء رؤية المملكة 2030.
وتُعد مشاركة المجموعة في هذا الملتقى فرصة كبيرة للاطلاع على أحدث التقنيات وإيجاد شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات العالمية ، بالإضافة إلى استعراض رواد الأعمال وقادة الفكر والمهنيين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم ، حيث أنه يعتبر أكبر تجمع لمتخصصي الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.