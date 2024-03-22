شاهد بالصور.. هكذا سيبدو متنزه "دراغون بول" في القدية

بعد أسابيع قليلة من الإعلان عن إطلاق 3 أصول رئيسية بمدينة القدية، منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية الحاضنة لكبرى شركات صناعة الألعاب وأبرز أندية الرياضات الإلكترونية، واستاد الأمير محمد بن سلمان، ومضمار السرعة الفريد من نوعه لرياضة المحركات، جاء الكشف عن إطلاق متنزه "دراغون بول" الترفيهي.
ويُعد "دراغون بول" مدينة ترفيهية غير مسبوقة، تم تصميمها لتتبنى فلسفة "قوة اللعب" في مدينة القدية، حيث يمكن للزوار خوض تجربة استثنائية في عالم دراغون بول الشهير.
وكشفت الموقع الإلكتروني لمدينة القدية عن مجموعة من الصور الافتراضية لما سيكون عليه شكل المتنزه الذي يُعد الأول من نوعه في العالم.
وسوف يقع المتنزه على بعد 40 دقيقة فقط من مدينة الرياض، ويمتد على مساحة تزيد على نصف مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يوفر المنتزه الجديد تجربة ترفيهية عالمية غير مسبوقة، حيث يستقبل عشاق الأنمي والأسر الباحثة عن الترفيه من جميع أنحاء العالم، لاستكشاف سبع مناطق ذات طابع متميز، مستوحاة من سلسلة دراغون بول الأسطورية.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تدخل فيه القدية في شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع Toei Animation، شركة الرسوم المتحركة الرائدة في اليابان، ومبتكرة شخصيات دراغون بول الأصلية، وتهدف هذه الشراكة إلى الحفاظ على الطابع الأصلي لعالم دراغون بول، من خلال رؤية مشتركة لتجسيد الأسطورة الشهيرة على أرض الواقع.