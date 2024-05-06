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"الجوازات" تعلن جاهزيتها لموسم حج 1445هــ

بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر مؤهَّلة بلغات ضيوف الرحمن
"الجوازات" تعلن جاهزيتها لموسم حج 1445هــ

أعلنت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1445هــ/ 2024م، عبر المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية، بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهَّلة بلغات ضيوف الرحمن، وذلك خلال اجتماع قيادات الجوازات بالحج، الذي عُقد برئاسة المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

ونقل اليحيى خلال الاجتماع تحيات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، حاثًّا منسوبي الجوازات على أداء مهامهم المنوطة بهم بدقة وإتقان، ومواصلة جهودهم في خدمة ضيوف الرحمن.

ضيوف الرحمن
المديرية العامة للجوازات
موسم حج 1445هـ

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