"الجوازات" تعلن جاهزيتها لموسم حج 1445هــ

أعلنت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1445هــ/ 2024م، عبر المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية، بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهَّلة بلغات ضيوف الرحمن، وذلك خلال اجتماع قيادات الجوازات بالحج، الذي عُقد برئاسة المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.