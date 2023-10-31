جامعة أم القرى تعلن رغبتها الاستعانة بـمتعاونين من حملة الماجستير والدكتوراه للفصل الثاني

وأوضحت الجامعة أن التقديم مُتاح عن طريق الموقع الإلكتروني حتى تاريخ: 1445/4/22هــ، وذلك عبر الدخول عن طريق بوابة التعاون من خلال الرابط: https://uqu.edu.sa/App/InstructorContract، منوهةً بأن شروط التقديم تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا تقل الدرجة العلمية عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب، وألا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن (جيد جداً) مع توافق التخصص الدقيق مع تخصص القسم، إضافة إلى أن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي بنظام (الانتظام) -الدوام الكامل- من جامعة معتمدة من وزارة التعليم، وألا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي، أو كف يد من جهة عمله (في حال كان المتقدم موظفاً)، مع استيفاء جميع الشروط الواجب توافرها في المتقدمين على الوظائف العامة.