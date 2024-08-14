بعد زيارة ناجحة للشيخ البدير للباكستان.. "الشيخ بندر بليلة" يؤمّ المصلين بجامع السركال كمبوديا

قالت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي إنها أولت ضمن إستراتيجيتها، ووفق توجيهات رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور: عبدالرحمن السديس، اهتماماً كبيراً بتعزيز دور أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين؛ لإثراء رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية عالمياً، وترتيب العديد من الزيارات المستقبلية لأصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين، لعدد من الدول الإسلامية، ضمن جدول برنامج زيارات أئمة الحرمين التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع رئاسة الشؤون الدينية؛ لإبراز دور أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين ومكانتهم الدينية.
ولتعزيز هذا المسار الديني، بدأ إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور بندر بليلة؛ زيارته لمملكة كمبوديا، والتقى خلالها الوزير الأول المكلف بالمهام الخاصة والشخصيات الإسلامية، وسيلقي "بليلة" خطبة الجمعة وإمامة المصلين في جامع السركال، الذي يعد المسجد الرئيس بالعاصمة فنوم بنه، إلى جانب إلقاء عدد من الكلمات والمحاضرات العلمية.
وتأتي زيارة إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء، فضيلة الشيخ الدكتور: بندر بليلة لمملكة كمبوديا، بعد الزيارة الناجحة بكل المقاييس، التي قام بها مؤخراً إمام وخطيب المسجد النبوي، فضيلة الشيخ الدكتور: صلاح البدير لجمهورية باكستان الإسلامية، ضمن جدول برنامج زيارات أئمة الحرمين التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
وتحرص رئاسة الشؤون الدينية، من خلال برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين، على تعزيز المخرجات الدينية الوسطية، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، ورعاية الحرمين الشريفين.