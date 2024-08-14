بعد زيارة ناجحة للشيخ البدير للباكستان.. "الشيخ بندر بليلة" يؤمّ المصلين بجامع السركال كمبوديا

قالت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي إنها أولت ضمن إستراتيجيتها، ووفق توجيهات رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور: عبدالرحمن السديس، اهتماماً كبيراً بتعزيز دور أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين؛ لإثراء رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية عالمياً، وترتيب العديد من الزيارات المستقبلية لأصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين، لعدد من الدول الإسلامية، ضمن جدول برنامج زيارات أئمة الحرمين التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع رئاسة الشؤون الدينية؛ لإبراز دور أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين ومكانتهم الدينية.