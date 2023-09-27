بحضور سفراء الدول المعتمدة.. سفارة المملكة في إيران تحتفي باليوم الوطني الـ93

وأضاف: تشهد بلادنا بقيادتها واقعًا جديدًا حافلًا بالمشروعات التنموية الضخمة التي تقف شاهدةً على تقدم ورقي المملكة؛ أسوة بمصافّ الدول المتقدمة، بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالرؤية السديدة والهمة العالية، لينعم الوطن والمواطن بالأمن والأمان والتقدم والازدهار، سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين.