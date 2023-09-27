بحضور سفراء الدول المعتمدة.. سفارة المملكة في إيران تحتفي باليوم الوطني الـ93

أقام سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود العنزي؛ حفلَ استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، تحت شعار "نحلم ونحقق"، بحضور وزير النفط الإيراني الدكتور جواد أوجي، وسفراء الدول المعتمدة في طهران.
ورفع "العنزي" في كلمته خلال الحفل، التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة.
وقال: هذه المناسبة تدعونا للفخر والاعتزاز بالمسيرة الخالدة منذ توحيد هذه البلاد على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، والجهود العظيمة الرامية إلى توحيد البلاد وبناء دولة راسخة تقوم على تطبيق أحكام القرآن والسنة النبوية الشريفة، وتصدح بتعاليمه السمحة وقيمه الإنسانية، ناشرةً السلام والخير والدعوة المباركة، بخطى نحو مستقبل أفضل لشعبها وللأمة الإسلامية والعالم أجمع.
وأضاف: تشهد بلادنا بقيادتها واقعًا جديدًا حافلًا بالمشروعات التنموية الضخمة التي تقف شاهدةً على تقدم ورقي المملكة؛ أسوة بمصافّ الدول المتقدمة، بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالرؤية السديدة والهمة العالية، لينعم الوطن والمواطن بالأمن والأمان والتقدم والازدهار، سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين.