تقرير عالمي عن القوة الناعمة يبلور التقدم السعودي المذهل.. "ألفة وشهرة وسمعة وتأثير"

وقال التقرير: #رؤية_السعودية 2030 محرك قوي لكل هذا التقدم المذهل في التقارير العالمية، وكذلك ما يتم بذله من جهود سياسية وتوازنات في العلاقات الخارجية أعطى السعودية قوة عالية في التقدم، ولا ننسى هنا وضوح الحوكمة في صناعة القرار وأهميتها، بالإضافة إلى العناية بالتراث والثقافة التي نرى قراراتها بشكل واضح في حياة المجتمع، والمعيار الأهم هي أن أغلب مشاريعنا هي مشاريع مستدامة، وهذا معيار مؤثر في صناعة القوة الناعمة.