انخفاض معدل البطالة بين السعوديين عند أدنى مستوياتها خلال الربع الثاني

واصلت البطالة في السعودية تراجعها لتسجل أدنى مستوياتها تاريخياً عند 7.1 % خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم، مقتربة من تحقيق مستهدف رؤية 2030 البالغ 7 %.
بطالة السعوديين والسعوديات سجّلت أدنى مستوياتها تاريخياً في الربع الثاني عند 4 % و12.8 % على التوالي، بدعم التوظيف في القطاع الخاص، مع نمو القطاع غير النفطي 4.9 %.
مشاركة السعوديات في القوى العاملة تراجعت إلى 35.4 % خلال الربع الثاني، لكنها تبقى أعلى من مستهدف رؤية 2030 السابق البالغ 30 %، وقريبة من الهدف الجديد المحدّد بـ 40 %، بينما انخفضت مشاركة الذكور بشكل طفيف إلى 66.3 %.