انخفاض معدل البطالة بين السعوديين عند أدنى مستوياتها خلال الربع الثاني

مشاركة السعوديات في القوى العاملة تراجعت إلى 35.4 % خلال الربع الثاني، لكنها تبقى أعلى من مستهدف رؤية 2030 السابق البالغ 30 %، وقريبة من الهدف الجديد المحدّد بـ 40 %، بينما انخفضت مشاركة الذكور بشكل طفيف إلى 66.3 %.