السفارة السعودية في جاكرتا تدعو المسافرين للتسجيل الإلكتروني قبل زيارة إندونيسيا

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في جاكرتا المواطنين الراغبين في زيارة جمهورية إندونيسيا إلى الالتزام بالإجراءات الجديدة التي أعلنتها السلطات الإندونيسية والمتعلقة بنظام إلكتروني للقادمين إلى البلاد.
وأوضحت السفارة أن السلطات الإندونيسية أطلقت نظاماً يعرف باسم «إي فيزا» عبر الرابط allindonesia.imigrasi.go.id، ويتعين على المسافرين التسجيل فيه قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد وصولهم.
وأضافت السفارة أن التسجيل يتطلب الحصول على رمز استجابة سريع «QR» والاحتفاظ به لتقديمه عند نقاط التفتيش الخاصة بالهجرة في المطارات والمنافذ الإندونيسية، مشيرة إلى أن تطبيق هذا النظام سيبدأ اعتباراً من الأول من سبتمبر 2025.
وأكدت السفارة على أهمية التقيّد بهذه التعليمات لتجنب أي معوقات قد تواجه المسافرين عند الدخول، داعية المواطنين والمقيمين إلى التواصل معها لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عبر رقم الطوارئ المخصص.