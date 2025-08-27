السفارة السعودية في جاكرتا تدعو المسافرين للتسجيل الإلكتروني قبل زيارة إندونيسيا

وأضافت السفارة أن التسجيل يتطلب الحصول على رمز استجابة سريع «QR» والاحتفاظ به لتقديمه عند نقاط التفتيش الخاصة بالهجرة في المطارات والمنافذ الإندونيسية، مشيرة إلى أن تطبيق هذا النظام سيبدأ اعتباراً من الأول من سبتمبر 2025.