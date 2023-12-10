"منشآت" تنظّم غداً جولة التجارة الإلكترونية في الجوف

وتهدف الفعالية إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدّمها الجهات المعنية، عبر جلسات حوارية وورش عمل متخصّصة يقدّمها مجموعة من المختصّين، بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع بيئة ريادية جاذبة وخدمة مجتمع الأعمال، إضافة إلى مشاركة عديد من مقدّمي الخدمات العالميين والمحليين لتسهيل بناء وتوسع نشاطات المتاجر الإلكترونية في المنطقة.