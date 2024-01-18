نائب رئيس جمعية طب الأسرة: 25% من سكان السعودية مصابون بالسكري

كشف نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع د. أشرف أمير أن 25% من سكان السعودية مصابون بالسكري.
وقال "أمير": المملكة صُنفت ضمن أكثر عشر دول في العالم فيما يتعلق بالإصابة بهذا المرض، وهذه قمة الجبل الثلجي، لأنه في أسفل الجبل الثلجي هناك عدد كبير من أمراض المجتمع يعانون من مرحلة ما قبل الإصابة بداء السكري.
وأضاف: لا يجب أن يكون الاهتمام فقط بعلاج المرض وإنما اكتشاف الذين قد يصابون بهذا المرض.
وأردف: بالنسبة لمخزون السكر التراكمي الطبيعي هو 5.6، أما مرض السكري فيبدأ من 6.4، ومريض السكري الذي يقيس في البيت فأقل من 100 صائم هو الطبيعي، أما بعد 126 فهو مصاب بالمرض وبينهما هو المعرض للإصابة من المرض، ويجب نشر الوعي بهذه القيم حتى تكون جزءًا من ثقافة المجتمع.