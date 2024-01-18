نائب رئيس جمعية طب الأسرة: 25% من سكان السعودية مصابون بالسكري

وأردف: بالنسبة لمخزون السكر التراكمي الطبيعي هو 5.6، أما مرض السكري فيبدأ من 6.4، ومريض السكري الذي يقيس في البيت فأقل من 100 صائم هو الطبيعي، أما بعد 126 فهو مصاب بالمرض وبينهما هو المعرض للإصابة من المرض، ويجب نشر الوعي بهذه القيم حتى تكون جزءًا من ثقافة المجتمع.