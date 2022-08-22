"السهلي" يشعل التنافس بصفقات الهجن بمبلغ 25 مليونًا

أشعل مالك الهجن السعودي عبدالعزيز بن معلاء السهلي، منافسات جائزة سيف ولي العهد للنقاط بعد شرائه لـ 50 مطية من بينها 26 فائزة بالمراكز الأولى بالأشواط التمهيدية، لتعد الصفقة الأكبر في تاريخ الهجن.
وكشف السهلي أن قيمة هذه المشتريات عالية بأكثر من 25 مليونًا لانتزاع سيف ولي العهد، وليبقى هذا النوماس سعوديًا، وهو الانتصار الذي يتنافس عليه الملّاك لشرف الحصول عليه بعد التشرّف باستلامه من يد سموّه. وبهذه الصفقة الكبيرة سيوسّع الفارق بينه وبين منافسه الإماراتي مانع بن علي الشامسي.
يُذكر أن الاتحاد السعودي للهجن أقر هذا العام بالسماح لانتقال المطية بنقاطها للمالك الجديد، وتحصل الهجن الفائزة في الأشواط الرئيسة - الرموز على 5 نقاط عند الفوز بالمركز الأول، و3 نقاط عن المركز الثاني ونقطتين عند حصولها على المركز الثالث، فيما تحصل الفائزة بالمركز الأول في باقي الأشواط التمهيدية - الختامية، على 3 نقاط.