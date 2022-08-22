"السهلي" يشعل التنافس بصفقات الهجن بمبلغ 25 مليونًا

وكشف السهلي أن قيمة هذه المشتريات عالية بأكثر من 25 مليونًا لانتزاع سيف ولي العهد، وليبقى هذا النوماس سعوديًا، وهو الانتصار الذي يتنافس عليه الملّاك لشرف الحصول عليه بعد التشرّف باستلامه من يد سموّه. وبهذه الصفقة الكبيرة سيوسّع الفارق بينه وبين منافسه الإماراتي مانع بن علي الشامسي.