"المداري الوهمي" يزحف.. هطولات وسُحُب ركامية تتجدّد على 4 مناطق بالمملكة

أما على صعيد درجات الحرارة، فتبقى أقلّ من مُعدلاتها الطبيعية بقليل في العديد من المناطق، ويكون الطقسُ حارًّا في غالبية المناطق، وشديدَ الحرارة في أجزاء من الشرقية والرياض والحدود الشمالية والقصيم.