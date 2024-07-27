"المداري الوهمي" يزحف.. هطولات وسُحُب ركامية تتجدّد على 4 مناطق بالمملكة

تُشير توقُّعات آخر القراءات الجوية إلى تجدُّد هطول الأمطار الرعدية في العديد من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، اليوم السبت؛ وذلك نتيجة استمرار تدفق الرطوبة المدارية نحو تلك المناطق مُرافقة لتقدم الحزام المداري الوهمي "ITCZ" لجنوب شبه الجزيرة العربية.
ويُتوقّع أن تتكاثر السُّحب الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء من يوم السبت على مُرتفعات جازان وعسير والباحة، وقد تطال بعض مُرتفعات جنوب شرق مكة المكرمة وتترافق هذه السُّحب بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة يصحبها حدوث العواصف الرعدية أحيانًا وتساقط البَرَد؛ مما يؤدّي إلى جريان للأودية والشِّعاب.
ووفق موقع "طقس العرب": من المُحتمل أن تمتدَّ السُّحُب الركامية فترة المساء لبعض المناطق الساحلية والتهامة من منطقتَيْ جازان وعسير.
أما على صعيد درجات الحرارة، فتبقى أقلّ من مُعدلاتها الطبيعية بقليل في العديد من المناطق، ويكون الطقسُ حارًّا في غالبية المناطق، وشديدَ الحرارة في أجزاء من الشرقية والرياض والحدود الشمالية والقصيم.
ويستمرُّ نشاط الرياح الشمالية الغربية على القطاع الجنوبي الغربي، وتُثير بعض الأتربة على المناطق الساحلية، كما تنشط الرياح أثناء عُبور السُّحب الرعدية، وقد تعمل على إثارة الغبار بشكل محلي في مناطق تواجدها.