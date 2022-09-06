رئيس جامعة جدة يشكر القيادة على الموافقة للتباحث مع معهد "ستيفن ستل" بأمريكا

رفع رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على التباحث مع معهد ستيفن ستل للنقل واللوجستيات المستدامة في جامعة بافلو بالولايات المتحدة الأمريكية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين جامعة جدة في المملكة العربية السعودية، ومعهد ستيفن ستل للنقل واللوجستيات المستدامة في جامعة بافالو بالولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه.