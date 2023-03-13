محافظ الأحساء يرعى تكريم الصحفي الراحل "تركي السديري"

رعى محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، مساء الأحد، احتفالية تكريم الصحفي الراحل تركي السديري بنادي الأحساء الأدبي، وبحضور الدكتورة هند بنت تركي السديري، وعدد من الشخصيات والوجهاء والأدباء والإعلاميين.