محافظ الأحساء يرعى تكريم الصحفي الراحل "تركي السديري"

رعى محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، مساء الأحد، احتفالية تكريم الصحفي الراحل تركي السديري بنادي الأحساء الأدبي، وبحضور الدكتورة هند بنت تركي السديري، وعدد من الشخصيات والوجهاء والأدباء والإعلاميين.
وقال رئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر الشهري: إن رعاية محافظ الأحساء تسهم في الحراك الأدبي والثقافي الذي تشهده المحافظة، مقدماً شكره للمحافظ على رعايته للأمسية ودعمه المادي والمعنوي للنادي.
وأكد، أن نادي الأحساء الأدبي انطلاقاً من رسالته وأهدافه سعى ويسعى إلى الاحتفاء برموزنا الوطنية وإبراز جهودهم في شتى المجالات.
وتحدثت الدكتورة هند السديري، عن إنجازات والدها الصحفي الراحل، ومسيرته الإعلامية الطويلة وأبرز المواقف التي برز بها في العديد من المناسبات الإعلامية.
وفي ختام الاحتفالية كرَّم محافظ الأحساء، الداعمين والمشاركين في الأمسية الاحتفالية بالصحفي الراحل تركي السديري.