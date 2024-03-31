محافظ جدة يستعرض مبادرة تجمّع الصناعات الغذائية لإنشاء مركز صناعي ولوجستي على الخارطة العالمية

كما تهدف إلى خلق بيئة صناعية متكاملة لتوطين ما تصل نسبته إلى 85% من الصناعات الغذائية، وتوفير مشاريع متخصصة وخدمات مشتركة لتوفير بيئة جاذبة للمصانع المحلية والشركات الأجنبية، بالإضافة إلى دعم وتعزيز نمو صادرات المملكة من المواد الغذائية.