عملية "الميناء الجاف" وشحنة "الطحين" تنتهي بإحباط تهريب 47 مليون قرص أمفيتامين

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن رصد عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى المملكة، ومتابعة وصولها إلى الميناء الجاف في مدينة الرياض، ونقلها إلى أحد المستودعات.