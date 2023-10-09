استشارية لـ"سبق": شخصٌ من كل 8 في العالم يعاني الاضطراب.. وعدد المرضى النفسيين يقترب من المليار

وعن أسباب امتناع البعض عن طلب المساعدة النفسية، قالت الدكتورة الرشيد؛ هناك أسباب، منها الربط بين الظروف والإمكانات المحيطة، وعدم تقبُّل فكرة الإصابة بالاضطراب النفسي، ونصف مَن يحتاج المساعدة لا يطلبها بسبب الوصمة، وهي المعتقدات النفسية والتفكير السلبي والخاطئ، إضافة إلى فقدان الأمل، وغيرها من الأسباب الأخرى.