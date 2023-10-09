استشارية لـ"سبق": شخصٌ من كل 8 في العالم يعاني الاضطراب.. وعدد المرضى النفسيين يقترب من المليار

قالت المستشار النفسي والمشرف الإكلينيكي ومديرة مركز الإرشاد النفسي الدكتورة عبير الرشيد؛ إن كل شخص من 8 أشخاص في العالم يعاني اضطراباً نفسياً، وتتضمن الاضطرابات النفسية اضطرابات كبيرة في التفكير أو التنظيم الانفعالي أو السلوك.
وأضافت الدكتورة الرشيد؛ في اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف يوم غد 10 أكتوبر، في حديثها لـ «سبق»، أن 970 مليون شخص في العالم يعانون اضطرابات الصحة العقلية أو تعاطي المخدرات، وأن 284 مليون شخص في العالم يعانون القلق وهو المرض العقلي الأكثر شيوعا في العالم.
وأكدت الدكتورة الرشيد؛ أن عدد المصابين بالأمراض النفسية والعقلية يقترب من مليار شخص حول العالم، طبقاً لأحدث إحصائية صادرة عن منظمة الصحة العالمية، وهذا العدد يعتبر كبيراً جداً ويحتاج إلى وقفة قوية للحد من انتشار هذه الاضطرابات.
وأظهرت نتائج دراسة المسح الوطني "الصحة وضغوط الحياة"، أن 46 % هي نسبة إصابة الفرد بأحد الاضطرابات النفسية، فيما كانت نسبة القلق الاجتماعي 11.52%، ونسبة الاكتئاب الجسيم 11.98 %، ونوبات الهلع 22.9 %.
وأرجعت الدكتورة الرشيد؛ أن هناك عوامل مؤثرة في الصحة النفسية، منها: الوراثة والجوانب الشخصية والبيئة والأزمات والأحداث الصادمة.
وعن أسباب امتناع البعض عن طلب المساعدة النفسية، قالت الدكتورة الرشيد؛ هناك أسباب، منها الربط بين الظروف والإمكانات المحيطة، وعدم تقبُّل فكرة الإصابة بالاضطراب النفسي، ونصف مَن يحتاج المساعدة لا يطلبها بسبب الوصمة، وهي المعتقدات النفسية والتفكير السلبي والخاطئ، إضافة إلى فقدان الأمل، وغيرها من الأسباب الأخرى.
وحذّرت الدكتورة الرشيد؛ من ربط المرض النفسي بالوازع الديني أو التربوي أو أسلوب الحياة، إضافة إلى عدم مقارنة المريض النفسي بمرضى آخرين، والتقليل من حجم المشكلة وتجاهلها لتمضي بمفردها، ومحاولة حل المشكلة بطريقة غير مهنية.