حسن الحويزي: قيادة ملهمة وتمكين للقطاع الخاص نحو تحقيق رؤية 2030

شهد قطاع الأعمال السعودي تحولات كبيرة منذ تولي الحويزي قيادته، حيث تمكّن اتحاد الغرف من بناء جسور قوية بين المستثمرين ورواد الأعمال والجهات الحكومية، ما فتح آفاقًا جديدة للتعاون والمشاريع المشتركة. ويرى الحويزي أن الشباب هم وقود التنمية وأمل المستقبل، لذا كان داعمًا للمبادرات التي تسعى لتمكين الشباب والشابات من دخول عالم الأعمال.