"الموينع": منتدى مسك العالمي منصة شبابية عالمية تُجسِّد رؤية الأمير محمد بن سلمان

وقال "الموينع": المنتدى في نسخته الثامنة هذا العام يحمل طابعًا استثنائيًّا؛ لكونه يقام لأول مرة في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك" في عرقة؛ وهو ما يضيف بُعدًا جديدًا ومميزًا للفعالية.. مشيرًا إلى أن المنتدى يعتبر امتدادًا لسلسلة من النسخ السابقة؛ إذ يعد أكبر منصة شبابية تستضيف نخبة من المتحدثين العالميين؛ لتقديم تجارب ملهمة تفيد الشباب.