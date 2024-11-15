"الموينع": منتدى مسك العالمي منصة شبابية عالمية تُجسِّد رؤية الأمير محمد بن سلمان

"الموينع": منتدى مسك العالمي منصة شبابية عالمية تُجسِّد رؤية الأمير محمد بن سلمان
أكد عبدالعزيز الموينع، المدير العام لعمليات التسويق والاتصال في مؤسسة مسك، أهمية الأرقام التي حققها منتدى مسك العالمي على مدار النُّسَخ السبع الماضية، مشيرًا إلى أن المنتدى استضاف أكثر من 900 متحدث من 130 دولة؛ ما يعكس التنوع الكبير في الخبرات والتجارب التي يقدمها.
وفي التفاصيل، قال "الموينع" إن المنتدى نجح في عقد شراكات استراتيجية مع أكثر من 120 جهة، واستفاد منه أكثر من 150 ألف شاب وشابة حتى الآن.
وأوضح الموينع في لقائه ببرنامج يا هلا أن المنتدى لا يقتصر على موقعه الجغرافي فقط، بل يمتد تأثيره عبر منصة افتراضية تفاعلية، تتيح للشباب في جميع أنحاء السعودية متابعة الجلسات؛ والاستفادة من المحتوى؛ ما يساهم في توسيع دائرة التأثير، والوصول إلى شريحة أكبر.
وأضاف بأن الهدف الرئيسي للمنتدى هو تشكيل مجتمع شبابي معرفي ومبادر، يركز على أربعة مجالات رئيسية: الريادة، المهارات، القيادة والمجتمع. لافتًا إلى أن المحتوى المقدم في المنتدى يخضع لمعايير دقيقة؛ لضمان تقديم قيمة حقيقية وإيجابية للشباب.
وأكد المدير العام لعمليات التسويق والاتصال في مؤسسة مسك أن منتدى مسك العالمي صُمم ليخدم مختلف الشرائح الشبابية بناء على اهتماماتهم وتوجهاتهم، موضحًا أن البرامج والجلسات داخل المنتدى تراعي التنوع الكبير في احتياجات الفئات العمرية المختلفة.
وأشار إلى أن "ديوان القادة" هو إحدى المبادرات المميزة التي تستهدف الشباب المؤهلين للقيادة في المستقبل؛ إذ يتيح لهم التفاعل المباشر مع قادة ذوي خبرة عالية، وطرح الأسئلة، والمشاركة في النقاشات البناءة.
ويضم المنتدى مساحات تفاعلية متنوعة، مثل "بيت الشباب"، و"دكان المهارات" و"المجلس"، و"الواحة".. تُخصَّص لتطوير مهارات الشباب في مجالات متعددة، بما يتوافق مع اهتماماتهم الشخصية.
ولفت "الموينع" إلى أن هذه المساحات التفاعلية تهدف إلى مساعدة الشباب على اكتشاف قدراتهم، وتنمية إمكاناتهم في بيئة محفزة. مضيفًا بأن الكثير من الأفكار والمبادرات التي يقدمها المنتدى جاءت بناء على دراسات واستبيانات سابقة، أظهرت أن الشباب غالبًا ما يكونون في مفترق طرق عند اتخاذ قرارات مهمة، تتعلق بمستقبلهم.
وتابع: تسعى هذه المبادرات إلى توجيه الشباب نحو البوصلة الصحيحة التي تبرز نقاط قوتهم، وتساعدهم على اتخاذ القرارات الصائبة.وأوضح الموينع أن رحلة المستفيد داخل المؤسسة تبدأ من عمر مبكر؛ إذ تغطي برامجها
الفئات العمرية من 4 إلى 50 عامًا بفضل تنوع مساراتها التي تشمل الثقافة، الفن، التعليم والقيادة. مشيرًا إلى أن هذه البرامج تهدف إلى تمكين المواهب السعودية، وتقديم الأرضية الصلبة التي تتيح للشباب إبراز قدراتهم بشكل متميز، ليس فقط عبر اكتشاف مواهبهم، ولكن أيضًا من خلال تطويرها عبر برامج متواصلة قبل وبعد ظهورها.
وأكد أن مسك تركز على تقديم محتوى إيجابي ونافع، يتماشى مع أعلى المعايير؛ لضمان تحقيق الأثر الفعلي على الشباب والشابات في السعودية.
وأشار إلى أن هذا التوجه ليس مجرد شعار، بل هو انعكاس عملي، يظهر في المنتجات والبرامج كافة التي تقدمها المؤسسة.
وقال إن المنتدى يُعَدُّ إحدى المبادرات البارزة ضمن منتجات مسك؛ إذ يجسد الرؤية الشاملة للمؤسسة في تمكين الشباب، وفتح الفرص أمامهم؛ ليصبحوا قياديين ومبدعين في مختلف المجالات. مؤكدًا أن العمل اليومي في المؤسسة يعكس التزامًا جادًّا بتطوير الشباب وإعدادهم؛ ليكونوا جزءًا فاعلاً في مسيرة النمو الوطني.
وأردف: منتدى مسك العالمي يُعَدُّ واحدًا من أكبر المنتديات الشبابية في العالم، ويعكس رؤية المؤسسة بقيادة عرابها ومؤسسها الأمير محمد بن سلمان، الذي يثق بشكل كبير في طموح الشباب السعودي، وقدرتهم على تحقيق التميز.
وقال "الموينع": المنتدى في نسخته الثامنة هذا العام يحمل طابعًا استثنائيًّا؛ لكونه يقام لأول مرة في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك" في عرقة؛ وهو ما يضيف بُعدًا جديدًا ومميزًا للفعالية.. مشيرًا إلى أن المنتدى يعتبر امتدادًا لسلسلة من النسخ السابقة؛ إذ يعد أكبر منصة شبابية تستضيف نخبة من المتحدثين العالميين؛ لتقديم تجارب ملهمة تفيد الشباب.
وبيَّن الموينع أن المنتدى يركز على تقديم قصص وتجارب نجاح لرياديين ورواد أعمال من مختلف أنحاء العالم؛ ما يعزز الاستفادة منها، ونقلها إلى الشباب السعودي الطموح.
وأضاف: من المهم توثيق هذه التجارب وعرضها؛ ليستفيد منها الشباب، ويساهموا في دفع عجلة التطور والنمو، بما ينسجم مع رؤية القيادة ودعمها المستمر للشباب.
وأشار إلى أن منتدى مسك العالمي لا يقتصر فقط على كونه منصة عرض، بل هو أداة لبناء جيل شبابي طموح، وقادر على الوصول إلى آفاق جديدة في مجالات متعددة، مستندًا إلى الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، ورؤية المؤسسة الطموحة.
وأضاف المدير العام لعمليات التسويق والاتصال في مؤسسة مسك بأن المنتدى العالمي يُعد إحدى الأدوات التي تعتمد عليها المؤسسة للوصول إلى الشباب المستفيدين، الذين يتطلعون لتطوير أنفسهم في مجالات متعددة، تشمل التعليم، الريادة والمشاركة المجتمعية. موضحًا أن المنتدى يوفر منصة حيوية من خلال 30 ورشة عمل تفاعلية، تستهدف الشباب، إضافة إلى استضافة نخبة من المتحدثين العالميين الذين يقدمون خبراتهم وتجاربهم للشباب.
وأكد أن المؤسسة تسعى دائمًا للبحث عن الشركاء الفاعلين الذين يسهمون في نقل المعرفة، وتقديم أفكار جديدة تخدم الشباب.
ويشارك في هذا المنتدى أكثر من 31 شريكًا، يقدمون برامج ومبادرات مميزة ذات طابع استثنائي، تهدف إلى مساعدة الشباب على تطوير مهاراتهم، وتوسيع آفاقهم بأساليب مبتكرة، بما في ذلك التفكير خارج الصندوق. مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للمؤسسة هو تنمية العقل البشري، وفق رؤية سمو الأمير محمد بن سلمان؛ إذ تعتبر هذه الرؤية حجر الأساس في جميع مسارات المؤسسة.
وتقدم المؤسسة منتجات وبرامج متنوعة على مدار العام، تشمل مجالات الثقافة، الفن، الرياضة، التقنية.. وغيرها، من خلال مسارات مختلفة، تراعي احتياجات وتطلعات الشباب، سواء عبر المنتديات أو الدورات التدريبية الافتراضية التي تتاح على مدار السنة.
وتحتضن مدينة الرياض فعاليات منتدى مسك العالمي 2024 خلال الفترة من 18 – 19 نوفمبر الجاري.
ويُعتبر منتدى مسك إحدى فعاليات مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ويقام سنويًّا، ويجمع القادة والمبدعين والمفكرين الشباب مع المبتكرين العالميين؛ لاستكشاف وتجربة طرق حديثة؛ لقيادة التغيير وصنع الأثر.