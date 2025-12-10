أمانة جدة: 135 ملم أمطار في 5 ساعات.. والفرق الميدانية تواصل المعالجة
في أعقاب الحالة المطرية التي شهدتها محافظة جدة، أوضحت أمانة جدة أنها تواصل أعمالها الميدانية لمعالجة المواقع المتأثرة، عقب كميات استثنائية من الأمطار سجلتها محطات الرصد التابعة للمركز الوطني للأرصاد.
وذكرت الأمانة أن الأمطار التي هطلت خلال خمس ساعات فقط، سجلت أعلى المعدلات على مستوى المملكة، حيث بلغت 135 ملم في محطة ملعب الجوهرة، و81 ملم في حي البساتين، و51 ملم في محطة مطار الملك عبدالعزيز.
وبيّنت أن الفرق الميدانية استُنفرت منذ اللحظات الأولى ضمن نطاق 11 بلدية فرعية و15 مركز إسناد، مدعومة بـ7160 فردًا و1621 معدة وآلية، بهدف سحب تجمعات المياه وتحسين انسيابية الحركة في الطرق والمحاور الرئيسة.
وأكدت الأمانة أن الجهود تتركّز حاليًا على المواقع الأكثر تأثرًا، وتشغيل وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار والمضخات المتنقلة والثابتة، إلى جانب تعزيز جاهزية المعدات، واستقبال البلاغات عبر القنوات الرسمية، ورفع تقارير متابعة ميدانية بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشارت إلى أن أعمال استكمال مشاريع البنية التحتية تتواصل ضمن برنامج تصريف مياه الأمطار، وقد ساهمت المنظومة القائمة، إضافة إلى القنوات ومحطات الرفع الجاري تنفيذها، في تحسين تدفق المياه والتقليل من تأثير التجمعات في عدد من المواقع.
وثمّنت الأمانة تعاون السكان واستجابتهم لتعليمات الجهات المختصة، مشددة على ضرورة الابتعاد عن مواقع تجمعات المياه وتجنّب مصادر الكهرباء، داعيةً إلى الإبلاغ عن الحالات الطارئة والملاحظات عبر تطبيق "بلدي" أو من خلال مركز البلاغات الموحّد 940.