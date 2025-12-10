أمانة جدة: 135 ملم أمطار في 5 ساعات.. والفرق الميدانية تواصل المعالجة

وأشارت إلى أن أعمال استكمال مشاريع البنية التحتية تتواصل ضمن برنامج تصريف مياه الأمطار، وقد ساهمت المنظومة القائمة، إضافة إلى القنوات ومحطات الرفع الجاري تنفيذها، في تحسين تدفق المياه والتقليل من تأثير التجمعات في عدد من المواقع.