بدعامات شريانية.. قدَم مريضة تُنقَذ من البتر في "عملية الـ4 ساعات" ببريدة

وبيّن أن الفريق المعالج قرر إجراء عملية، تُجرَى لأول مرة بالمستشفى، بتقنية قسطرة الأوعية التداخلية، ووضع دعامات شريانية لاستعادة التروية الدموية للقدم اليسرى، وقد استغرقت العملية 4 ساعات، وأجريت بالكامل تحت التخدير الموضعي، وتعد من أصعب العمليات الجراحية، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وتحسنت حالة قدم المريضة، وخرجت من المستشفى للمتابعة في العيادات الخارجية.