بدعامات شريانية.. قدَم مريضة تُنقَذ من البتر في "عملية الـ4 ساعات" ببريدة

نجح أطباء جراحة الأوعية الدموية بمستشفى بريدة المركزي، في إنقاذ طرف مريضة من البتر تبلغ من العمر 58 عامًا، كانت تعاني من انسدادات مزمنة في الشرايين للطرف السفلي الأيسر، وتسببت لها في جروح قدم سكرية مزمنة.
وأوضح تجمع القصيم الصحي -بحسب التفاصيل الطبية من الفريق المعالج- أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وكانت تعاني من جروح والتهابات في كاحل وإصبع القدم الأكبر للطرف السفلي الأيسر، وبعد عمل الأشعة والفحوصات اللازمة تَبين وجود انسدادات مزمنة على مستوى الشريان الفخذي والمأبضي، وشرايين الساق اليسرى.
وبيّن أن الفريق المعالج قرر إجراء عملية، تُجرَى لأول مرة بالمستشفى، بتقنية قسطرة الأوعية التداخلية، ووضع دعامات شريانية لاستعادة التروية الدموية للقدم اليسرى، وقد استغرقت العملية 4 ساعات، وأجريت بالكامل تحت التخدير الموضعي، وتعد من أصعب العمليات الجراحية، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وتحسنت حالة قدم المريضة، وخرجت من المستشفى للمتابعة في العيادات الخارجية.
يُذكر أن مستشفى بريدة المركزي تَمَكن خلال الربع الأول لعام 2023م، من إجراء أكثر من (771531) فحصًا مخبريًّا، شملت مختلف التحاليل والفحوصات الطبية التي أجراها قسم المختبر وبنك الدم.