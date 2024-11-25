"إنسان" تُعد أول دراسة قياس الأثر الاجتماعي للعمل التطوعي والعائد الاجتماعي على الاستثمار

كشفت دراسة تقييمية صدرت عن الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" عام 2024، عن قياس الأثر الاجتماعي للعمل التطوعي والعائد الاجتماعي على الاستثمار. وذلك وفق منهجية العائد المجتمعي على الاستثمار "SROI" التي تعنى بمنهجية عمل لقياس وتفسير مفهوم واسع للقيمة، من خلال الاعتماد على العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وتعد منهجية رائدة معترفاً بها في قياس الأثر، وإحدى الطرق المعتمدة لتقييم الآثار الاجتماعية، حيث تضمنت مبادئ المنهجية إشراك أصحاب المصلحة، وفهم ماهية التغيير وتقييم الأمور ذات الأهمية والتحقّق من النتائج، والعمل بمبدأ الشفافية، وتضمين الأمور الجوهرية وعدم المبالغة في التقدير.
واشتملت عيّنة الدراسة على أصحاب المصلحة من المتطوعين والشركاء وجمعية إنسان ومستفيدي الجمعية من خلال تقديم أنشطة وبرامج في مجالات التطوع العام والمهاري والاحترافي.
وركّزت الدراسة على العائد المجتمعي للتطوع لعام 2021، وبُنيت الدراسة على 5 مراحل، حيث تضمن نطاق الدراسة للمرحلة الأولى إجراء دراسة تحليلية لتقدير «الأثر/ القيمة الاجتماعية» على الاستثمار للتطوع لعام 2021 من خلال دعم 1500 متطوع بمساهمة مالية للمصروفات التشغيلية قدرها 216,629 ريالاً، وبلغت النسبة المتحققة 55 %.
أما المرحلة الثانية، فقد بلغ إجمالي الاستثمار المطلوب لتحقيق النتائج المرجوة للتطوع 1,647,349 ريالاً سعودياً، فيما ركّزت المرحلة الثالثة على قياس النتائج، وتمّ من خلاله تحليل النتائج كتقييم كيفية ترجمة المدخلات والمخرجات إلى نتائج تغييرات، حيث يرتكز التحليل على مبادئ العائد المجتمعي على الاستثمار، وأظهرت الدراسة تحقيق مستهدفات الخطة التشغيلية بنسبة 100%.
أما المرحلة الرابعة، فقد ركزت على تحديد حجم الأثر الكلي من خلال عمليات حسابية أوضحت أن القيمة التقديرية الكلية للأثر 2,237,901 ريال، فيما أوضحت المرحلة الخامسة «القيمة المجتمعية الكلية» على الاستثمار والتي بلغت 4.400.124 ريالاً.
وفي التفاصيل، فقد كان الأثر إيجابي على حياة المتطوعين من خلال نتائج استطلاعات الرأي المنفذة، وبلغت النسبة 79% من عيّنة الدراسة، ونسبة مماثلة على الأثر العام للتطوع مع جمعية إنسان.
أما الأثر العام للتطوع على حياة المتطوعين؛ متمثلاً في استثمار القدرات وتنمية المهارات فقد بلغت النسبة 5 % من عيّنة المتطوعين من خلال عملهم مع جمعية إنسان، فيما بلغت نسبة وجود أثر إيجابي من موظفي وحدة التطوع بالجمعية 100%.
كما أظهرت الدراسة نسبة 92% من عيّنة الشركاء بوجود أثر تعزيز المسؤولية والمشاركة المجتمعية، كما كشفت الدراسة عن وجود أثر للخدمات المقدمة من جمعية إنسان في تمكين المستوى المعرفي والمهاري، وبلغت النسبة المتحققة 82%.
تجدر الإشارة إلى أن "إنسان" من أوائل الجمعيات التي أسست وحدة للتطوع وفقاً للمعيار الوطني السعودي للتطوع وذلك عام 2020، وتعمل "إنسان" على المساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية التي دعت للوصول إلى مليون متطوع سنوياً، من خلال استقطاب المتطوعين وغرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع، وتفعيل مبدأ التطوع لما له من دور في التنمية الوطنية وأثره في الفرد والمجتمع وأهميته بوصفه إحدى ركائز التنمية الاجتماعية من خلال تسهيل عملية استقطاب الكفاءات وتدريبها واحتضان المتطوعين بمختلف مجالات التطوع واستدامة عملهم في الجمعية من خلال مشاركتهم في المبادرات والبرامج المتنوعة التي تُطلقها الجمعية التي تناسب دوافع المتطوعين واهتماماتهم، معتمدة على السياسات والإجراءات النظامية، وحصلت على شهادة اجتياز المستوى الأول للمعيار الوطني السعودي للتطوع.