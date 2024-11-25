"إنسان" تُعد أول دراسة قياس الأثر الاجتماعي للعمل التطوعي والعائد الاجتماعي على الاستثمار

تجدر الإشارة إلى أن "إنسان" من أوائل الجمعيات التي أسست وحدة للتطوع وفقاً للمعيار الوطني السعودي للتطوع وذلك عام 2020، وتعمل "إنسان" على المساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية التي دعت للوصول إلى مليون متطوع سنوياً، من خلال استقطاب المتطوعين وغرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع، وتفعيل مبدأ التطوع لما له من دور في التنمية الوطنية وأثره في الفرد والمجتمع وأهميته بوصفه إحدى ركائز التنمية الاجتماعية من خلال تسهيل عملية استقطاب الكفاءات وتدريبها واحتضان المتطوعين بمختلف مجالات التطوع واستدامة عملهم في الجمعية من خلال مشاركتهم في المبادرات والبرامج المتنوعة التي تُطلقها الجمعية التي تناسب دوافع المتطوعين واهتماماتهم، معتمدة على السياسات والإجراءات النظامية، وحصلت على شهادة اجتياز المستوى الأول للمعيار الوطني السعودي للتطوع.