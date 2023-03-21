حائل.. لجنة تحري الرؤية بالمنطقة يتعذر عليها رؤية هلال رمضان

اجتمع أعضاء لجنة تحري رؤية الهلال بمنطقة حائل بجبل أركان؛ لرصد رؤية هلال رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.
وضمّت اللجنة في عملها ممثلين من إمارة المنطقة، والمحكمة العامة بحائل، ووزارة العدل، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومعهد علوم الأرض والفضاء وعدداً من المترائين.
ودأبت لجنة تحري رؤية الهلال على تحري هلال شهر رمضان وهلال شهر شوال من كل عام.
ولم ترصد اللجنة الهلال، وبه يكون يوم غدٍ الأربعاء المكمل لشهر شعبان، ويوم الخميس غرة الشهر الكريم لعام 1444هـ.
وكانت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان، مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 21 مارس، حسب تقويم أم القرى.