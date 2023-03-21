حائل.. لجنة تحري الرؤية بالمنطقة يتعذر عليها رؤية هلال رمضان

وكانت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان، مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 21 مارس، حسب تقويم أم القرى.