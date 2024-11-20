"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة ورياح نشطة وضباب مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والرياض وجازان وعسير وتبوك والشرقية والجوف).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وجازان. وتشهد أمطارًا متوسطة على فرسان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدع وحقل، وتستمر حتى الساعة الـ 15 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة الرياض ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة المجمعة ورماح، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة الجوف ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحا.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أضم وبني يزيد وميسان والشفا والهدا والطائف، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.